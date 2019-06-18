2019-06-18T15:58:47+03:00
Спорт

Два матча в 21:00, три – в 15:00: стало известно время первых 8 игр «Крыльев Советов» в сезоне РПЛ

Две встречи пройдут в будние дни, отсюда позднее начало
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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С полным расписанием матчей «Крыльев Советов» в сезоне РПЛ 2019-2020, можно познакомиться на сайте samara.kp.ru.С полным расписанием матчей «Крыльев Советов» в сезоне РПЛ 2019-2020, можно познакомиться на сайте samara.kp.ru.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Стало известно время начала первых восьми матчей «Крыльев Советов» в сезоне 2019-2020 Российской премьер-лиги. Информация появилась на официальном сайте самарской команды. Так, первые две игры «КС» в сезоне начнутся в 17:30. Обе пройдут на «Самара Арене». В воскресенье, 14 июля, подопечные Миодрага Божовича примут ЦСКА, а в субботу, 20 июля, - тульский «Арсенал». Кроме того, в 17:30 начнется игра «Крылья» - «Локомотив» в субботу, 3 августа.

Еще три матча начнутся в 15:00. Это игра 3 тура, которая пройдет в субботу, 27 июля, «Уфа» - «Крылья Советов»; а также матчи 6 и 7 туров «Урал» - «КС» и «КС» - «Спартак», которые назначены на субботу и воскресенье, 17 и 25 августа.

Еще две игры начнутся поздно – в 21:00. Это встречи «Ростов» - «Крылья Советов» и «Крылья Советов» - «Динамо». Последняя пройдет на «Самара Арене». Дело в том, что матчи вынесены на будние дни – на понедельник, 12 августа, и пятницу, 30 августа.

С полным расписанием матчей «Крыльев Советов» в сезоне РПЛ 2019-2020, можно познакомиться на сайте samara.kp.ru.

Все указанное время – самарское.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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