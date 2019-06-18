Трещины по всей «Ладье»: самарцы вновь пожаловались на качество ремонта 4-й очереди набережной
Жители Самары вновь обратили внимание на далеко не идеальное состояние четвертой очереди набережной реки Волги, которую обновили только в прошлом году. В частности, жалобы горожан вызвали трещины на монументе «Ладья» и ходящая ходуном тротуарная плитка.
- Когда уже будет проведен ремонт недавно отремонтированной четвертой очереди набережной? Трещины по всему периметру «Ладьи» и плитка разваливается, - написала одна из жительниц Самары в Твиттере.
Фото: @samarchanka_63Фото: Twitter.com
Как сообщили представители МП «Самарская набережная», подрядчик уже приступил к устранению недостатков. В частности, рабочих можно было видеть на набережной в понедельник, 17 июня. Сколько времени понадобится на ремонт набережной, пока не уточняется.
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ИСТОЧНИК KP.RU