Трещины по всей «Ладье»: самарцы вновь пожаловались на качество ремонта 4-й очереди набережной

СЕГОДНЯ 16:03 2019-06-18T16:03:29+03:00

4-ую очередь набережной реконструировали только в 2018 году, а ей уже вновь требуется ремонт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Горожан заверили, что все недочеты будут устранены

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Жители Самары вновь обратили внимание на далеко не идеальное состояние четвертой очереди набережной реки Волги, которую обновили только в прошлом году. В частности, жалобы горожан вызвали трещины на монументе «Ладья» и ходящая ходуном тротуарная плитка.

- Когда уже будет проведен ремонт недавно отремонтированной четвертой очереди набережной? Трещины по всему периметру «Ладьи» и плитка разваливается, - написала одна из жительниц Самары в Твиттере.

Фото: @samarchanka_63Фото: Twitter.com

Как сообщили представители МП «Самарская набережная», подрядчик уже приступил к устранению недостатков. В частности, рабочих можно было видеть на набережной в понедельник, 17 июня. Сколько времени понадобится на ремонт набережной, пока не уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU