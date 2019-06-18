2019-06-18T16:03:29+03:00
Общество

Трещины по всей «Ладье»: самарцы вновь пожаловались на качество ремонта 4-й очереди набережной

Горожан заверили, что все недочеты будут устранены
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
4-ую очередь набережной реконструировали только в 2018 году, а ей уже вновь требуется ремонт4-ую очередь набережной реконструировали только в 2018 году, а ей уже вновь требуется ремонтФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Жители Самары вновь обратили внимание на далеко не идеальное состояние четвертой очереди набережной реки Волги, которую обновили только в прошлом году. В частности, жалобы горожан вызвали трещины на монументе «Ладья» и ходящая ходуном тротуарная плитка.

- Когда уже будет проведен ремонт недавно отремонтированной четвертой очереди набережной? Трещины по всему периметру «Ладьи» и плитка разваливается, - написала одна из жительниц Самары в Твиттере.

Фото: @samarchanka_63 Фото: Twitter.com

Фото: @samarchanka_63Фото: Twitter.com

Как сообщили представители МП «Самарская набережная», подрядчик уже приступил к устранению недостатков. В частности, рабочих можно было видеть на набережной в понедельник, 17 июня. Сколько времени понадобится на ремонт набережной, пока не уточняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Вся набережная в грязи»: в Самаре ливень вновь смыл землю со склона у «Ладьи» на тротуары

Реки грязи подпортили не только внешний вид обновленной набережной, но и настроение горожан (подробности)

Куда уплыл газон? Почему пострадала от дождя набережная у Ладьи

Эксперты говорят: нужно подождать, пока вырастет трава (подробности)

Проект реконструкции набережной у Ладьи, которая не прошла проверку дождями, отправили на экспертизу

Специалисты предполагают, что при составлении проекта забыли учесть дождевые потоки (подробности)

Мэрия Самары собирается отсудить у подрядчика реконструкции набережной у «Ладьи» 13 млн рублей

Чиновники хотят получить неустойку за срыв сроков проведения работ (подробности)

В Самаре устранили недостатки ремонта четвертой очереди набережной

Теперь дожди не должны размыть грунт у «Ладьи» (подробности)

В Самаре вновь отремонтируют недавно обновленную набережную возле «Ладьи»

Горожане заметили, что там отваливается краска и пошла волнами плитка (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сызрани запустят музейное такси с персональным экскурсоводом
Это была мечта: футболисты «Крыльев Советов» поздравили сироту с днем рождения
Два матча в 21:00, три – в 15:00: стало известно время первых 8 игр «Крыльев Советов» в сезоне РПЛ
В Самаре установят валидаторы в трамваях № 5
"Там детский сад, а они сексом занимаются!" Самарская пенсионерка пожаловалась на развратную молодежь под окнами
Надоела дубайская жара? Жена самарского олигарха Шаповалова вместе с пасынком отправилась в крио-камеру за российской зимой
В Самаре изменили схемы движения троллейбусов № 6 и 16
«Гиги за мозги»: Билайн дарит дополнительный трафик за чтение книг
В Самарской области выявили случай заболевания клещевым боррелиозом
Парню, обвиняемому в зверском убийстве талантливой пловчихи из Тольятти, запросили 6 лет и 7 месяцев колонии
Самарский кадетский корпус получит новое общежитие на 350 мест
Жители Самары зажгут свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне
Жители Кинеля просят разобраться с терроризирующими их бездомными псами
Контроль над свалками и выявление ЧС: ученые СамГУПС будут изучать снимки из космоса
В Самаре проведут ремонт в здании Ленинского РОВД на Никитинской
В Самаре на Молодогвардейской на пешеходном переходе провалился асфальт