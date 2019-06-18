Это была мечта: футболисты «Крыльев Советов» поздравили сироту с днем рождения

СЕГОДНЯ 16:04 2019-06-18T16:04:55+03:00

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17 июня команда «Крылья Советов» исполнила мечту 15-летнего Тимура Анделеева. Воспитанник Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей им. Б. П. Фролова давно мечтал попасть на клубную базу самарских футболистов, посмотреть на тренировки и пообщаться с игроками. Такую возможность ему подарили в благотворительном фонде «ЕВИТА».

- Тим увлекается футболом и активно болеет за одну из иностранных команд. Побывать на тренировочной базе настоящего футбольного клуба – это его мечта. И сегодня он играл на тренировочном поле с ребятами из «молодежки» «Крыльев», ему пожал руку почетный ветеран, мастер спорта СССР Валерьян Панфилов, для него провели экскурсию по базе с подобным рассказом о жизни спортсменов, - рассказывают представители фонда.

В день 15-летия Тимуру подарили футболку с автографами игроков «Крыльев». Вместе со своими друзьями мальчик потренировался с игроками молодежного состава «Крыльев» и сыграл с ними в футбол. Матч завершился ничьей – 9:9.

Тимур остался без попечения родителей. Скоро его на гостевой режим заберет Наталья Кажаева – жительница Самара, у которой 11 приемных детей. Будущая семья в этот день была рядом с Тимуром.

– Вижу по глазам ребят, по их реакции, что им эта встреча понравилась и запомнится на всю жизнь. Попасть на клубную базу «Крыльев», поиграть здесь в футбол – мечта многих мальчишек, да и взрослых тоже. Думаю, что это не последняя наша встреча и мы обязательно увидимся на футболе, – приводит слова Валерьяна Панфилова пресс-служба «Крыльев».

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ИСТОЧНИК KP.RU