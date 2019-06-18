В Сызрани запустят музейное такси с персональным экскурсоводом
В Сызрани появится необычное такси с экскурсоводом. Уникальную акцию запускает местный краеведческий музей. Увидеть «Музейное такси» на улицах города можно будет уже со среды, 20 июня.
- Пассажиров такси ждут увлекательные экскурсионные туры и автомобильный интерактив в виде игры. Во время поездки персональный гид будет рассказывать пассажирам об истории и легендах старинного купеческого города, - рассказали представители краеведческого музея.
Поездка в такси с экскурсоводом будет стоить 600 рублей, но у жителей и гостей Сызрани будет шанс прокатиться на нем совершенно бесплатно. Для этого нужно будет полностью пройти музейную викторину из 16 вопросов. Подобная акция будет действовать каждый четверг.
ИСТОЧНИК KP.RU