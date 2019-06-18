В Самарской области до конца года появятся более 1,5 тысяч новых контейнерных площадок

СЕГОДНЯ 16:58 2019-06-18T17:05:07+03:00

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В Самарской области обсудили ход реализации федерального проекта по обращению с ТКО, в частности, перехода на сортировку мусора, переработки вторсырья и снижения экологического ущерба. Как заявил и.о. первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов, реальный эффект от этой работы жители региона увидят уже этой осенью.

- Позитивные изменения уже начались. Значительно увеличились объемы отходов, поступающих на полигоны. Это значит, что они не накапливаются в лесах и оврагах, а размещаются в специальных местах без ущерба для экологии. До конца года должно быть завершено проектирование 6 муниципальных полигонов, и в следующем году начнется их строительство. Кроме того, этим летом планируется создать новые и отремонтировать имеющиеся контейнерные площадки, - отметил Виктор Кудряшов.

До конца этого года в регионе появится более 1,5 тысяч новых контейнерных площадок, которые будут оснащены бункерами и контейнерами для сбора и вывоза мусора. Кроме того, в Самарской области к 2024 году будут построены и реконструированы 16 объектов сортировки и переработки ТКО: 3 экотехнопарка (Тольяттинский, Красноярский, Зелененький), 12 мусоросортировочных комплексов и одна мусороперегрузочная станция с сортировкой в Рождествено.

ИСТОЧНИК KP.RU