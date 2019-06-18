В Чапаевске на трассе задержали мужчину, который хранил больше 40 граммов наркотиков в пачке из-под сигарет

СЕГОДНЯ 18:41 2019-06-18T18:42:22+03:00

На подозреваемого возбудили уголовное дело, оно находится на контроле у прокуратуры

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30-летний житель Чапаевска стал фигурантом уголовного дела. Мужчину подозревают в незаконном хранении более 40 граммов синтетического наркотического средства.

- Прокуратурой города Чапаевска признано законным постановление следователя о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение наркотических средств в особо крупном размере), - сообщает сегодня пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как установили правоохранители, 10 июня сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков О МВД России Чапаевску в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на 41 км автодороги «Самара-Волгоград» задержали злоумышленника. У него при личном досмотре была изъята пачка из-под сигарет, в которой находился сверток с карфентанилом массой 40,57 грамма.

Задержанный показал, что является наркозависимым и приобрел незаконное вещество путем закладки. Хотел употребить его сам. 13 июня суд заключил подозреваемого под стражу. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU