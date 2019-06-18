Саратовские дачники страдают от шумных полетов сызранских летчиков

СЕГОДНЯ 20:50 2019-06-18T20:50:06+03:00

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Вертолетчики из Сызрани тренируются в Саратовской области. Занятия проходят с 5 утра до полуночи и радуют не всех. Местные дачники недовольны шумом и полетами на низкой высоте. - Дачные участки в Саратовской области расположены недалеко от рабочего поселка Сокол и аэродрома, с которого совершают тренировочные полеты сызранские курсанты. По словам местного дачника Сергея Клюева, люди испытывают от этих тренировок страдания. Кое-кто даже решил продать свои дачи, - пишет КТВ-Луч. По словам Клюева, полеты продолжаются уже много лет. "Шум такой, что нервная система рвется!" Дачники писали письма в Москву, но это ни к чему не привело.

Председатель Совета ветеранов военной службы Саратовского ВВАУЛ Владимир Балыкин объяснил полеты государственной необходимостью. Он отметил, что проблеме уже 50 лет, а особо нервным дачникам лучше приобрести беруши.

ИСТОЧНИК KP.RU