В Самарской области спасатели за один день достали двух мертвых мужчин из реки и пруда

СЕГОДНЯ 21:12 2019-06-18T21:23:20+03:00

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Очередные трагедии на водоемах произошли в Самарской области. Полицейские за сегодня, вторник 18 июня, дважды обращались к спасателям для проведения водолазных поисков утонувших мужчин.

- В 10:00 спасатели ПСО СН отправились в Красноглинский район, где накануне вечером в реке Сок в районе Сокского карьера утонул мужчина 1972 года рождения. В 14:00 мужчину обнаружили в 50 метрах от берега на глубине 6 метров, - сообщили в Поисково-спасательной службе Самарской области.

В 14:25 водолазы ПСО Тольятти отправились в посёлок Поволжский, где в пруду СНТ «Василёк» утонул 56-летний мужчина. Его тело нашли в 16-25 в 10 метрах от берега на глубине 3 метров. По фактам происшествий правоохранители проводят проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU