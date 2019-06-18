В Тольятти на трассе две "Лады" протаранили друг друга, пострадали водители

СЕГОДНЯ 21:31 2019-06-18T21:32:20+03:00

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Сегодня вечером, во вторник 18 июня, в Самарской области произошло ДТП. На трассе Хрящевка - Тольятти недалеко от села Белозерки "на встречке" столкнулись "Лада Приора" и "Лада 111".

- Удар был очень сильный, машины развернуло на дороге. Свидетели аварии оказали посильную помощь пострадавшим, - сообщают очевидцы в паблике "ДТП 163 Самара".

По предварительной информации, в аварии получили травмы оба водителя. О пассажирах информации нет. На месте работали сотрудники Управления ГИБДД, медики и спасатели из МЧС. По факту ДТП полицейские сейчас проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU