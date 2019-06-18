2019-06-18T22:03:24+03:00
Происшествия

В Сызрани после ДТП велосипедиста увезли на скорой помощи

По предварительной версии, мужчину сбил водитель ВАЗ-2112, который сдавал назад
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
На месте работали врачи скорой помощи ФОТО: КТВ-ЛучНа месте работали врачи скорой помощи ФОТО: КТВ-Луч
Изменить размер текста:

Сегодня утром, во вторник 18 июня, в Сызрани произошло ДТП. В местном поселке Западный в районе перекрестка улиц Сердовинская, Каменоломная и Котовского был сбит велосипедист. - Мужчина, ориентировочно 50 лет, ехал на велосипеде. Как предполагают очевидцы, автомобиль ВАЗ-2112 стал сдавать назад и сбил мужчину, - пишет КТВ-Луч со ссылкой на местных жителей.

Предположительно, потерпевший получил серьезные травмы. Его с места событий увезли на машине скорой помощи, в которую транспортировали на носилках. Сейчас по факту дорожного происшествия проводят проверку полицейские, которые также работали на месте событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тольятти на трассе две "Лады" протаранили друг друга, пострадали водители
В Самарской области спасатели за один день достали двух мертвых мужчин из реки и пруда
Саратовские дачники страдают от шумных полетов сызранских летчиков
На пересечении Московского шоссе и Ташкентской "Опель" врезался в трамвай, очевидцы сделали фото
В Тольятти на видео засняли голого мужчину, который бегал по улицам
В Чапаевске на трассе задержали мужчину, который хранил больше 40 граммов наркотиков в пачке из-под сигарет
В Самаре неадекватный парень вышел из кафе и стал прыгать по крышам припаркованных авто
В Самарской области до конца года появятся более 1,5 тысяч новых контейнерных площадок
В Сызрани запустят музейное такси с персональным экскурсоводом
Это была мечта: футболисты «Крыльев Советов» поздравили сироту с днем рождения
Трещины по всей «Ладье»: самарцы вновь пожаловались на качество ремонта 4-й очереди набережной
Два матча в 21:00, три – в 15:00: стало известно время первых 8 игр «Крыльев Советов» в сезоне РПЛ
В Самаре установят валидаторы в трамваях № 5
"Там детский сад, а они сексом занимаются!" Самарская пенсионерка пожаловалась на развратную молодежь под окнами
Надоела дубайская жара? Жена самарского олигарха Шаповалова вместе с пасынком отправилась в крио-камеру за российской зимой
В Самаре изменили схемы движения троллейбусов № 6 и 16
«Гиги за мозги»: Билайн дарит дополнительный трафик за чтение книг
В Самарской области выявили случай заболевания клещевым боррелиозом
Парню, обвиняемому в зверском убийстве талантливой пловчихи из Тольятти, запросили 6 лет и 7 месяцев колонии
Самарский кадетский корпус получит новое общежитие на 350 мест
Жители Самары зажгут свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне
Жители Кинеля просят разобраться с терроризирующими их бездомными псами
Контроль над свалками и выявление ЧС: ученые СамГУПС будут изучать снимки из космоса
В Самаре проведут ремонт в здании Ленинского РОВД на Никитинской
В Самаре на Молодогвардейской на пешеходном переходе провалился асфальт