В Сызрани после ДТП велосипедиста увезли на скорой помощи

18 Июнь 22:03 2019-06-18T22:03:24+03:00

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Сегодня утром, во вторник 18 июня, в Сызрани произошло ДТП. В местном поселке Западный в районе перекрестка улиц Сердовинская, Каменоломная и Котовского был сбит велосипедист. - Мужчина, ориентировочно 50 лет, ехал на велосипеде. Как предполагают очевидцы, автомобиль ВАЗ-2112 стал сдавать назад и сбил мужчину, - пишет КТВ-Луч со ссылкой на местных жителей.

Предположительно, потерпевший получил серьезные травмы. Его с места событий увезли на машине скорой помощи, в которую транспортировали на носилках. Сейчас по факту дорожного происшествия проводят проверку полицейские, которые также работали на месте событий.

ИСТОЧНИК KP.RU