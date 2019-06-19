2019-06-19T08:36:34+03:00
Общество

В Новокуйбышевске приставы обманом выманили электрика-должника

Мужчина не хотел платить алименты и прятался от должностных лиц
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Если житель Новокуйбышевска и дальше не будет платить алименты, то его ждет уголовная ответственность.Если житель Новокуйбышевска и дальше не будет платить алименты, то его ждет уголовная ответственность.
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В Новокуйбышевске судебным приставам пришлось хитростью выманить должника. Местный житель не платил алименты своим детям и прятался от приставов – он игнорировал требования прийти на прием и не появлялся дома. Тогда должностные лица узнали, что мужчина неофициально работает электриком и придумали план, как его найти.

- Судебный пристав по розыску, представившись родственникам должника его знакомой, которая хочет заказать гражданину услуги электрика, попросила прийти его к ней домой, - уточнили в пресс-службе Управления ФССП России по региону.

Электрик пришел на место встречи, там его встретили приставы. В отношении должника составили протокол, суд назначил мужчине наказание – 60 часов обязательных работ. Если житель Новокуйбышевска и дальше не будет платить алименты, то его ждет уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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