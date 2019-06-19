В Сызрани несколько домов остались без воды

СЕГОДНЯ 08:51 2019-06-19T08:51:56+03:00

Воду отключат в 10:00, а вернется она в 13:00. Фото: Яндекс. Карты

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В Сызрани без воды остались несколько домов. В будний день в среду, 19 июня, плановый ремонт в районе Шанхая проводят специалисты «Сызраньводоканала». Из-за этого без воды придется посидеть жителям домов на улице Каховской, 2 и 2а, а также на улице Людиновской, 1 – 15. Об этом пишет местный телеканал КТВ-Луч.

Воду отключат в 10:00, а вернется она в 13:00.

Коммунальная служба просят жителей домов, которые остались без воды, отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU