Жительница Новокуйбышевска украла у матери телевизор и попалась на наркотиках

СЕГОДНЯ 09:45 2019-06-19T09:45:10+03:00

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В Новокуйбышевске полицейские раскрыли кражу телевизора стоимостью 35 тысяч рублей. Он пропал из квартиры 44-летней местной жительницы при "загадочных" обстоятельствах: входная дверь не взломана, да и других следов чужого проникновения в жилище не было.

- В ходе проверки выяснилось, что к преступлению может быть причастна безработная 22-летняя дочь потерпевшей, которая ранее была судима за хранение наркотиков и у которой были ключи от квартиры. Полицейские нашли девушку и задержали ее. В краже телевизора она созналась, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Девушка рассказала, что сдала технику в ломбард, а вырученные деньги потратила на собственные нужды. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Однако на этом "приключения" девушки не закончились. Через несколько дней после этого ее вновь задержали, только на этот раз она попалась на хранении наркотиков. Полицейские нашли у нее N – метилэфедрон массой 0,45 грамм. В итоге в отношении жительницы Новокуйбышевска возбудили второе уголовное дело, но уже по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

ИСТОЧНИК KP.RU