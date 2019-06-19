2019-06-19T10:04:03+03:00
Общество

Тольяттинский АВТОВАЗ с 1 июля поднимет зарплаты своим сотрудникам

Работникам проиндексируют тарифные ставки и оклады на 7%
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
За последние 6 лет это самый высокий процент индексации заработной платы на тольяттинском предприятииЗа последние 6 лет это самый высокий процент индексации заработной платы на тольяттинском предприятииФото: АвтоВАЗ
Изменить размер текста:

Этим летом работникам тольяттинского АВТОВАЗа увеличат зарплаты. Принято решение об увеличении тарифных ставок и окладов сотрудников на 7%. Как отмечают в профсоюзе АВТОВАЗа, это самый высокий процент индексации на предприятии за последние 6 лет.

- Заработная плата сотрудникам будет увеличена с 1 июля. Решение о таком высоком проценте индексации были принято с учетом производственных и экономических показателей предприятия, ситуации на авторынке, прогнозе инфляции, роста цен на товары и услуги, а также с учетом роста величины прожиточного минимума, - подчеркнули представители профсоюза.

Также не исключено, что будет проведена индексация заработной платы и в дочерних обществах АВТОВАЗа. Обращение с просьбой рассмотреть такую возможность уже было направлено вице-президенту по персоналу и социальной политике АВТОВАЗа Дмитрию Михаленко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре будут судить иностранца, который контрабандой привез из Чехии 50 тысяч евро
Интернет со скоростью 1,6 Гбит/с на смартфоне: МегаФон, Qualcomm и Nokia побили российский рекорд в коммерческой сети LTE
Определены победители конкурса региональных журналистов «Вместе в цифровое будущее»
Губернатор Самарской области встретился с потенциальными спонсорами «Крыльев Советов»
На трассе М-5 в Сергиевском районе на "встречке" столкнулись "Приора" и грузовик: пострадали три человека
В Самарской области парень, который зарезал и поджег бывшего своей сожительницы, признался в преступлении
Самарский застройщик и депутат Владимир Кошелев принял участие в заседании Инвестиционного клуба «Деловой России»
Жительница Тольятти может сесть на 3 года за "прописку" в своей квартире иностранцев
А с кем поговорить? Уже осенью в Самаре уберут кондукторов из трамвая №5
МТС усилила сеть для самарских дачников и любителей Заволги
Мэрия Самары разрешила строить высотки на месте бывшего военного городка на Панова
Жительница Новокуйбышевска украла у матери телевизор и попалась на наркотиках
В Самаре заработали два пляжа для инвалидов, мам с колясками и пожилых людей
В Сызрани несколько домов остались без воды
В Новокуйбышевске приставы обманом выманили электрика-должника
Реставрация фабрики-кухни в Самаре стартует осенью
В Самарской области появятся единые учебники по регионоведению
В Сызрани после ДТП велосипедиста увезли на скорой помощи
В Тольятти на трассе две "Лады" протаранили друг друга, пострадали водители
В Самарской области спасатели за один день достали двух мертвых мужчин из реки и пруда
Саратовские дачники страдают от шумных полетов сызранских летчиков
На пересечении Московского шоссе и Ташкентской "Опель" врезался в трамвай, очевидцы сделали фото
В Тольятти на видео засняли голого мужчину, который бегал по улицам