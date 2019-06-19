Тольяттинский АВТОВАЗ с 1 июля поднимет зарплаты своим сотрудникам

СЕГОДНЯ 10:04 2019-06-19T10:04:03+03:00

За последние 6 лет это самый высокий процент индексации заработной платы на тольяттинском предприятии Фото: АвтоВАЗ

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Этим летом работникам тольяттинского АВТОВАЗа увеличат зарплаты. Принято решение об увеличении тарифных ставок и окладов сотрудников на 7%. Как отмечают в профсоюзе АВТОВАЗа, это самый высокий процент индексации на предприятии за последние 6 лет.

- Заработная плата сотрудникам будет увеличена с 1 июля. Решение о таком высоком проценте индексации были принято с учетом производственных и экономических показателей предприятия, ситуации на авторынке, прогнозе инфляции, роста цен на товары и услуги, а также с учетом роста величины прожиточного минимума, - подчеркнули представители профсоюза.

Также не исключено, что будет проведена индексация заработной платы и в дочерних обществах АВТОВАЗа. Обращение с просьбой рассмотреть такую возможность уже было направлено вице-президенту по персоналу и социальной политике АВТОВАЗа Дмитрию Михаленко.

ИСТОЧНИК KP.RU