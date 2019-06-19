Мэрия Самары разрешила строить высотки на месте бывшего военного городка на Панова

СЕГОДНЯ 10:35 2019-06-19T10:37:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Администрация Самары дала добро на строительство высоток на территории бывшей военной части на улице Николая Панова. Она предоставила министерству строительства региона разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на трех участках площадью 3,4 тысячи квадратных метров, 14,9 тысяч квадратных метров и 19 тысяч квадратных метров.

- Коэффициент плотности застройки на первом участке составит 4,06, а количество парковочных мест на одну квартиру - 0,07. На втором участке коэффициент плотности застройки составит 3,41, а число мест для парковки на одну квартиру - 0,2. На третьем участке коэффициент плотности застройки составит 3,79, а количество парковочных мест на одну квартиру - 0,3, - говорится в постановлении, опубликованном на сайте городской мэрии.

Напомним, что все три участка ранее были предоставлены строительной компании "Древо", которой до недавнего времени руководил нынешний министр строительства Самарской области Евгений Чудаев. Предполагается, что часть квартир в будущих высотках будут отданы для жилья обманутым дольщикам.

ИСТОЧНИК KP.RU