А с кем поговорить? Уже осенью в Самаре уберут кондукторов из трамвая №5

СЕГОДНЯ 10:47 2019-06-19T11:16:06+03:00

Оплатить проезд можно будет с помощью специального валидатора, турникетами двери закрывать не будут. Что делать с наличкой, в ТТУ еще решают

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Уже осенью в Самаре может появиться первый трамвай без кондуктора. Оплачивать проезд, правда, все равно придется. Около каждой двери поставят валидатор, но турникетов не будет, чтобы не создавать очереди. По словам представителя ТТУ оплачивать проезд в бескондукторных трамваях можно будет и транспортными, и банковскими картами. Чек нужно будет хранить - на таких линиях проверять билеты будут контролеры. Пока неизвестно, вырастут ли штрафы, если бескондукторные транспортные средства в нашем городе приживутся. Сейчас за проезд без билета придется выложить 500 рублей.

- Трамвай №5 ходит по очень востребованному маршруту, утром и вечером вагоны переполнены, кондуктору передвигаться сложно. Именно поэтому для эксперимента мы выбрали именно этот маршрут. Валидаторы установим около всех дверей. Сейчас мы продумываем вопрос с организацией в том числе системы видеонаблюдения, но в первую очередь рассчитываем на ответственность пассажиров. Будут работать и контролеры, - рассказал журналисту "КП-Самара" руководитель ТТУ г. Самара Михаил Ефремов.

А вот работу валидаторов с турникетами на троллейбусных маршрутах глава ТТУ оценил не слишком высоко. По его словам, из-за этого возникли сложности и очереди. Сейчас турникеты демонтировали, но они найдут свое применение на менее востребованных маршрутах, в частности №7 и №10. При этом кондукторов отсюда переведут на более проходимые маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU