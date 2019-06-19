2019-06-19T10:55:14+03:00
Происшествия

Жительница Тольятти может сесть на 3 года за "прописку" в своей квартире иностранцев

Женщина хотела подзаработать с помощью мигрантов и попала под статью
Анастасия ФИЛАТОВА
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За фиктивную регистрацию мигрантов женщине грозит уголовное наказаниеЗа фиктивную регистрацию мигрантов женщине грозит уголовное наказаниеФото: Архив "КП"
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В Тольятти 48-летнюю местную жительницу поймали на фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Женщина "прописала" у себя дома двоих иностранцев из ближнего зарубежья.

- Женщина не собиралась представлять мигрантам свое жилище, да и они проживали в другом месте. Она фиктивно зарегистрировала иностранцев за денежное вознаграждение, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В отношении тольяттинки было возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ». Ей грозит до 3 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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