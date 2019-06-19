В Самарской области парень, который зарезал и поджег бывшего своей сожительницы, признался в преступлении

СЕГОДНЯ 11:13 2019-06-19T11:13:45+03:00

Александр Горшков арестован на 2 месяца, по его словам, убийство совершено на почве ревности

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Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах убийства 29-летнего Эльмира Ахмедова. Напомним, обгоревший труп молодого человека нашли возле его "Газели" в лесу в районе Похвистнево. Позже выяснилось, что мужчину зарезали - по версии правоохранителей, сделал это 26-летний Александр Горшков. Он от претензий в свой адрес не отказывается.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ - "Убийство". В ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину, указав, что преступление совершил на почве ревности, - рассказала корреспонденту "КП-Самара" старший помощник руководителя СУ СК Самарской области Елена Шкаева.

Напомним, Горшков уже арестован на 2 месяца. Силовики полагают, что он заманил в свой дом потерпевшего, отправив ему СМС с телефона сожительницы Екатерины, которая раньше встречалась с Эльмиром. Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес потерпевшему удары ножом в туловище, а потом вывез на его "Газели" тело в лес и поджег машину с погибшим. Расследование продолжается. Подробности читайте на samara.kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU