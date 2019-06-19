2019-06-19T11:24:23+03:00
Спорт

Губернатор Самарской области встретился с потенциальными спонсорами «Крыльев Советов»

На встрече обсудили планы по развитию клуба
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В прошедшем сезоне РПЛ «Крылья Советов» финишировали на 13 месте.В прошедшем сезоне РПЛ «Крылья Советов» финишировали на 13 месте.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в Москве встретился с потенциальными партнерами футбольного клуба «Крылья Советов». Во время встречи обсудили планы по развитию клуба. В пресс-службе областного правительства переговоры назвали результативными.

- По итогам встреч с потенциальными инвесторами достигнута договоренность об ответном визите, чтобы они могли лично познакомиться с условиями ведения бизнеса в Самарской области, - говорится в сообщении.

Напомним, в прошедшем сезоне РПЛ «Крылья Советов» финишировали на 13 месте. В стыковых играх самарцы отстояли право выступать в элитном дивизионе в противостоянии с «Нижним Новгородом».

Новый сезон для «КС» начнется 14 июля на «Самара Арене». Подопечные Божовича примут ЦСКА.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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