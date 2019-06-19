Определены победители конкурса региональных журналистов «Вместе в цифровое будущее»

СЕГОДНЯ 11:31 2019-06-19T11:31:50+03:00

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«Ростелеком» и Ericsson подвел итоги VIII конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». В нем участвовали штатные и внештатные журналисты региональных СМИ, региональных вкладок федеральных массмедиа, а также представители блогосферы. Победители, занявшие в федеральном этапе конкурса первое место в каждой из основных номинаций, и призеры спецноминаций осенью посетят штаб-квартиру компании Ericsson.

На конкурс было представлено свыше 1800 работ, посвященных инновационным разработкам и технологическим новинкам в телекоммуникационной и ИТ-отрасли. Самыми активными традиционно оказались журналисты из Центрального, Уральского и Приволжского федеральных округов.

Наибольшей популярностью пользовались номинации «Интернет-СМИ» и «ТВ и радио». В номинацию «Печатная пресса» подано 449 статей, в «Социальные медиа» — 131 публикация. В спецноминации «5G — платформа новых возможностей» от партнера конкурса компании Ericsson журналисты зарегистрировали 65 работ, в спецноминации «Ростелекома» «Биометрия — путь к цифровой идентичности» — 88.

Материалы журналистов на федеральном уровне оценивали: редактор отдела телекоммуникаций РБК Анна Балашова, специальный корреспондент МИА «Россия сегодня» Татьяна Белякова, руководитель направления «Цифровая экономика» редакции «Стратегические цели развития» ТАСС Екатерина Казаченко, руководитель контент-студии Habr.com Антон Поляков, основатель и руководитель информационно-познавательного сайта BigPikcha.ru Сергей Барышников, директор по маркетингу Ericsson в регионе Восточная Европа и Центральная Азия Лада Четина, директор по коммуникациям Ericsson в регионе Восточная Европа и Центральная Азия Татьяна Оберемова, директор департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина, директор блока цифровой идентичности ПАО «Ростелеком» Иван Беров.

Екатерина Казаченко, руководитель направления «Цифровая экономика» редакции «Стратегические цели развития» ТАСС: «Инновационные технологические решения в регионах зачастую гораздо ближе к людям. Важно, чтобы региональные журналисты и блогеры как можно больше рассказывали о новых проектах и делились своим видением ситуации. Ведь именно они объясняют читателям и зрителям смысл происходящих изменений. Без их посредничества технологии иногда могут казаться довольно непонятными. Такая разъяснительная работа журналистов пригодится и в будущем при реализации национальной программы “Цифровая экономика”».

В церемонии награждения в Москве приняли участие более 30 претендентов на главную победу в четырех номинациях и двух спецноминациях.

«В этом году конкурс оказался на пике популярности, собрав без малого две тысячи работ. Наш творческий проект не только задает тренды в медиасфере, но и выступает индикатором цифровых преобразований в стране. Мы видим огромный интерес регионов к технологиям на основе 5G и биометрии, индустриального интернета и интернета вещей. И наши участники — в авангарде продвижения инноваций в России. Лучшие из них получили сегодня признание профессионального сообщества и экспертов в области журналистики. Это больше чем победа. От души поздравляю победителей и желаю им новых творческих успехов», — сказала директор департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина.

Познакомиться с работами победителей можно на smi.rt.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU