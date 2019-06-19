2019-06-19T11:38:49+03:00
Происшествия

В Самаре будут судить иностранца, который контрабандой привез из Чехии 50 тысяч евро

Молодому человеку грозит крупный штраф
Анастасия ФИЛАТОВА
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Молодой человек думал проскочить мимо таможенников с крупной суммой денег, но попытка провалиласьМолодой человек думал проскочить мимо таможенников с крупной суммой денег, но попытка провалиласьФото: REUTERS
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В Самаре в ближайшее время предстанет перед судом 25-летний уроженец города Атырау Республики Казахстан, который обвиняется в незаконной перевозке иностранной валюты через таможенную границу. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

- Было установлено, что 1 декабря 2018 года молодой человек привез из Чехии в Россию 50 тысяч евро. Он знал, что такая сумма средств подлежит обязательному декларированию, но не сделал этого. Контрабандист прошел таможенный контроль в аэропорту Курумоч по "зеленому" коридору, но его поступок не укрылся от таможенников, - рассказали в надзорном ведомстве.

Молодого человека задержали, а деньги - изъяли. После этого в отношении него было заведено уголовное дело по статье "Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, совершенное в крупном размере". Недавно расследование дела было завершено и передано на рассмотрение в Красноглинский суд Самары. Молодому человеку грозит штраф в размере до 9-кратной суммы незаконно перевезенных через границу денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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