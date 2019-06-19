Житель Самарской области попал под статью за ловлю рыбы в местах нереста
Уроженец Жигулевска может на два года лишиться свободы за ловлю рыбы с использованием запрещенных средств в местах нереста. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
- 45-летний мужчина был задержан транспортными полицейскими 30 мая этого года в акватории Саратовского водохранилища реки Волги. Он незаконно ловил рыбу сетью, чем причинил ущерб на сумму более 60 тысяч рублей, - рассказали в надзорном ведомстве.
В отношении браконьера было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с применением запрещенного орудия в местах нереста". Ход его расследования контролируется транспортной прокуратурой.
ИСТОЧНИК KP.RU