2019-06-19T12:38:19+03:00
Общество

В Самаре 20 июня стартует очередной этап распределения мест в детских садах

Родителям советуют проверить все данные, указанные в заявлениях
Анастасия ФИЛАТОВА
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Распределение свободных мест в детсадах пройдет в автоматизированном порядкеРаспределение свободных мест в детсадах пройдет в автоматизированном порядкеФото: Архив "КП"
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В четверг, 20 июня, в Самаре стартует очередной этап распределения свободных мест в детские сады. В связи с этим родителей призывают заранее проверить все данные, указанные в соответствующих заявлениях.

- Информация об имеющихся в детских садах свободных местах размещена на портале образовательных услуг в разделе «Образовательные организации». Родители имеют право выбрать не более 5 дошкольных учреждений в порядке убывания предпочтения. Распределение мест будет проходить в автоматизированном порядке, - отмечают в городской мэрии.

О том, что ребенка зачислили в тот или иной детский сад, родителям сообщат сами сотрудники учреждения. Также родители смогут самостоятельно узнать результаты распределения, обратившись на сайт образовательных услуг (раздел «Поиск заявлений»). Подтвердить согласие с предоставленным местом необходимо в письменном виде в течение 10 рабочих дней. Для этого нужно обратиться непосредственно в детский сад. Что касается отказа от места, то в этом случае родители должны будут обратиться в МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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