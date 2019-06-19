В Самарской области с могил участников ВОВ соберут по горсти земли

СЕГОДНЯ 12:58 2019-06-19T13:04:15+03:00

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В субботу, 22 июня, в Самарской области пройдут мероприятия посвященные дню памяти и скорби по погибшим в годы Великой Отечественной войны. В этот день в регионе состоится военно-патриотическая акция «Горсть Памяти», в рамках которой с мест воинских захоронений заберут часть земли.

- Горсти земли с могил самарских участников войны поместят в «солдатские кисеты», которые в дальнейшем разместят в гильзах артиллерийских снарядов и установят в историко-мемориальном комплексе главного храма вооруженных сил России в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот», - сообщили в правительстве Самарской области.

Заборы земли проведут во всех муниципалитетах региона, а также на мемориале воинского захоронения «Аллея Славы» на кладбище «Городское».

Кроме того, 22 июня в 12:00 на площади Славы в Самаре возложат венки и цветы к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине». Также там будет работать выставка артефактов времен Великой Отечественной войны и мобильный пункт по приему заявлений для архивного поиска родственников, пропавших без вести в 1941-1945 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU