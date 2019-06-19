2019-06-19T13:21:45+03:00
Общество

В Самарской области на полигоне ТБО расправились с 18 тоннами свежих томатов из Туркменистана

Товар уничтожили из-за отсутствия фитосанитарных документов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: управление Россельхознадзора по Самарской областиФото: управление Россельхознадзора по Самарской области
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В Самарскую область не пустили 18 тонн томатов из Туркменистана. Дело в том, что у владельца груза были поддельные фитосанитарные документы. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Самарской области.

- Проверка показала, что сертификаты, предоставленные на продукцию, имеют признаки фальсификации. В связи с этим они были признаны недействительными, а ввоз томатов - запрещен, - отметили в ведомстве.

Инспекторы Россельхознадзора предложили отправить грузовик с товаром обратно, но его владелец отказался это сделать. В итоге было принято решение уничтожить груз. С томатами расправились на полигоне твердых бытовых отходов «Водино».

ИСТОЧНИК KP.RU

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