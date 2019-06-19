2019-06-19T14:18:12+03:00
Общество

В четырех районах Самарской области запретят продажу алкоголя

Ограничения связаны с проведением в школах выпускных
Анастасия ФИЛАТОВА
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Запреты на торговлю спиртным будут действовать несколько дней с 8 до 23 часовЗапреты на торговлю спиртным будут действовать несколько дней с 8 до 23 часовФото: Архив "КП"
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В Самарской области на этой неделе начнут проводить выпускные в школах. В связи с этим в регионе временно запретят розничную продажу алкоголя. Данные меры касаются Кошкинского, Безенчукского, Красноармейского и Большеглушицкого районов. Об этом говорится в постановлениях правительства Самарской области.

В Кошкинском районе запрет на алкоголь будет действовать в следующих селах: 21 июня — Русская Васильевка, Новая Кармала, Надеждино, железнодорожная станция Погрузная села Кошки; 27 июня — Орловка и Кошки, а 28 июня — Большое Ермаково. В Безенчукском районе ограничения коснутся населенных пунктов: 21, 22, 26, 28 и 29 июня — Безенчук, 21 июня — Натальино, Песочное, Купино, Васильевка, Переполовенка; 21 и 28 июня — пгт Осинки; 21 и 26 июня — Екатериновка; 22 и 25 июня — Переволоки; 22 и 26 июня — ж/д станция Звезда; 24 и 25 июня — поселок Прибой; 27 и 28 июня — Ольгино.

В Красноармейской районе 21 июня не будут продавать алкоголь в селе Красноармейское, а в Большеглушицком районе в селе Большая Глушица (24, 25 и 28 июня) и в поселке Фрунзенский (21 июня). Запреты на продажу спиртных напитков везде будут действовать с 8 до 23 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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