2019-06-19T14:42:44+03:00
Общество

В Самаре устранили провал на пешеходном переходе на Молодогвардейской

Асфальт разрушился над теплотрассой
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: Юлия РодинаФото: Юлия РодинаФото: twitter.com
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В Самаре специалисты «ПТС» обследовали участок на пересечении улиц Полевой и Молодогвардейской. Там на пешеходном переходе провалился асфальт. В «ПТС» выяснили, что дорожное полотно разрушилось над теплотрассой, и устранили провал.

- 19 июня сотрудники первого сетевого района «ПТС» устранили провал, восстановили асфальтовое покрытие. Участок взят под наблюдение, внесен в план ремонтов, как один из приоритетных, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды – Самара» в «Предприятии тепловых сетей».

Фото: ПТС

Фото: ПТС

Напомним, на провал на пересечении Полевой и Молодогвардейской пожаловались местные жители. Они сообщили, что в яму чуть не упала пожилая самарчанка.

Фото: ПТС

Фото: ПТС

ИСТОЧНИК KP.RU

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