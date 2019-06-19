АВТОВАЗ начал выпускать LADA XRAY Cross с бесступенчатой коробкой передач

СЕГОДНЯ 15:22 2019-06-19T15:24:38+03:00

Дата начала продаж и цены на обновленный автомобиль LADA XRAY Cross пока не известны Фото: АвтоВАЗ

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Тольяттинский АВТОВАЗ объявил о старте выпуска автомобилей LADA XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией. Как сообщает пресс-служба предприятия, этот вариатор был создан специально для легковых авто и кроссоверов малого класса. Его настройки дорабатывались с учетом эксплуатации в России.

- В конструкции данного агрегата дополнительно используется двухступенчатый редукторный сектор, что позволило сделать трансмиссию компактнее и на 13% легче. Данное решение повысило тяговые характеристики. Кроме того, с данным типом трансмиссии можно будет имитировать ручной режим переключения передач. Это значительно облегчит обгоны, движение в гору и буксирование прицепов, - отмечают представители АВТОВАЗа.

Добавим, что новая трансмиссия на автомобилях LADA XRAY Cross будет устанавливаться в паре с двигателем Альянса HR-16 объемом 1.6 л, который производится в Тольятти. Обновленная модель уже прошла все необходимые тесты. Пока информация о том, когда начнутся продажи LADA XRAY Cross с автоматической трансмиссией и сколько будет стоить автомобиль, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU