2019-06-19T15:24:38+03:00
Авто

АВТОВАЗ начал выпускать LADA XRAY Cross с бесступенчатой коробкой передач

Новая автоматическая трансмиссия будет устанавливаться в паре с двигателем объемом 1,6 литров
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Дата начала продаж и цены на обновленный автомобиль LADA XRAY Cross пока не известныДата начала продаж и цены на обновленный автомобиль LADA XRAY Cross пока не известныФото: АвтоВАЗ
Изменить размер текста:

Тольяттинский АВТОВАЗ объявил о старте выпуска автомобилей LADA XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией. Как сообщает пресс-служба предприятия, этот вариатор был создан специально для легковых авто и кроссоверов малого класса. Его настройки дорабатывались с учетом эксплуатации в России.

- В конструкции данного агрегата дополнительно используется двухступенчатый редукторный сектор, что позволило сделать трансмиссию компактнее и на 13% легче. Данное решение повысило тяговые характеристики. Кроме того, с данным типом трансмиссии можно будет имитировать ручной режим переключения передач. Это значительно облегчит обгоны, движение в гору и буксирование прицепов, - отмечают представители АВТОВАЗа.

Добавим, что новая трансмиссия на автомобилях LADA XRAY Cross будет устанавливаться в паре с двигателем Альянса HR-16 объемом 1.6 л, который производится в Тольятти. Обновленная модель уже прошла все необходимые тесты. Пока информация о том, когда начнутся продажи LADA XRAY Cross с автоматической трансмиссией и сколько будет стоить автомобиль, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области 1 сентября откроется новая школа на 1300 мест
В Самаре на Авроре Hyundai "повстречался" со световой опорой
В следующем году в Самаре автобусы будут покупать с кондиционерами
В Самаре нашли подрядчика для повторного ремонта фонтана в честь 30-летия Победы
В Самаре местные музыканты исполнят рок-баллады в окружении котов
В Самаре устранили провал на пешеходном переходе на Молодогвардейской
В четырех районах Самарской области запретят продажу алкоголя
Билайн представляет «Социальный пакет» для пенсионеров, студентов, многодетных родителей и людей с инвалидностью
Где можно купаться в Самаре и области 2019: список разрешенных пляжей от МЧС
В Самарской области на полигоне ТБО расправились с 18 тоннами свежих томатов из Туркменистана
В Самарской области с могил участников ВОВ соберут по горсти земли
В Самаре 20 июня стартует очередной этап распределения мест в детских садах
В Самаре прокуратура потребовала признать недействительными контракты на регулярные перевозки пассажиров
Житель Самарской области попал под статью за ловлю рыбы в местах нереста
В Самаре будут судить иностранца, который контрабандой привез из Чехии 50 тысяч евро
Интернет со скоростью 1,6 Гбит/с на смартфоне: МегаФон, Qualcomm и Nokia побили российский рекорд в коммерческой сети LTE
Определены победители конкурса региональных журналистов «Вместе в цифровое будущее»
Губернатор Самарской области встретился с потенциальными спонсорами «Крыльев Советов»