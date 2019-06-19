2019-06-19T15:56:50+03:00
Общество

В Самарской области 1 сентября откроется новая школа на 1300 мест

Учебное заведение разместится в микрорайоне Южный город
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: министерство строительства Самарской областиФото: министерство строительства Самарской областиФото: Twitter.com
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Этой осенью в Волжском районе Самарской области заработает новая школа. Она откроется в микрорайоне Южный город и будет рассчитана на 1300 учеников. Об этом сообщает министерство строительства Самарской области.

- 2 корпус школы общеобразовательного центра «Южный город» откроет свои двери 1 сентября. На данный момент здание готово на 95%, - отметили в ведомстве.

Сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой помещений и благоустройством прилегающей территории. Кроме того, в здание начали завозить мебель и необходимую технику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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