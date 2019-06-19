Мини-футбольное «Динамо Самара» покинули два игрока

СЕГОДНЯ 16:48 2019-06-19T16:48:53+03:00

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МФК «Динамо Самара» в это межсезонье покинули два игрока. По обоюдному согласию сторон контракты расторгли с полевым игроком Павлом Чистополовым и вратарем Никитой Евтушенко. Оба перешли в «Динамо Самара» в феврале 2019 года из «Сибиряка».

- Руководство, тренерский штаб, игроки и болельщики «Динамо Самара» благодарят Павла Чистополова за ответственную работу в нашей команде и желают ему дальнейших спортивных успехов. А также благодарят Никиту Евтушенко за добросовестную работу в клубе и желают молодому, талантливому футболисту дальнейших спортивных успехов, - говорится в сообщении волжан.

Чистополов выходил за «Динамо» в 8 матчах и отметился 2 голами и 2 голевыми передачами. Евтушенко сыграл за самарцев несколько игр в регулярном чемпионате Суперлиги этого сезона.

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ИСТОЧНИК KP.RU