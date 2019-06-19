2019-06-19T16:48:53+03:00
Спорт

Мини-футбольное «Динамо Самара» покинули два игрока

Команда рассталась с Павлом Чистополовым и Никитой Евтушенко
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Павел Чистополов покинул Самару. Фото: МФК «Динамо Самара».Павел Чистополов покинул Самару. Фото: МФК «Динамо Самара».
Изменить размер текста:

МФК «Динамо Самара» в это межсезонье покинули два игрока. По обоюдному согласию сторон контракты расторгли с полевым игроком Павлом Чистополовым и вратарем Никитой Евтушенко. Оба перешли в «Динамо Самара» в феврале 2019 года из «Сибиряка».

- Руководство, тренерский штаб, игроки и болельщики «Динамо Самара» благодарят Павла Чистополова за ответственную работу в нашей команде и желают ему дальнейших спортивных успехов. А также благодарят Никиту Евтушенко за добросовестную работу в клубе и желают молодому, талантливому футболисту дальнейших спортивных успехов, - говорится в сообщении волжан.

Чистополов выходил за «Динамо» в 8 матчах и отметился 2 голами и 2 голевыми передачами. Евтушенко сыграл за самарцев несколько игр в регулярном чемпионате Суперлиги этого сезона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Динамо Самара» в дебютном сезоне выиграло бронзовые медали чемпионата России по мини-футболу

Клубу чуть больше года, а он уже грозная сила в футзале. Рассказываем, как волжане шли к первым медалям (подробности)

«Динамо» Самара: почему местная команда базируется в Москве, а в город прилетает только на матчи?

Интервью с генеральным директором МФК «Динамо» Самара Романом Путинцевым: откуда взялась команда, почему именно наш город и какие планы строит клуб (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Мы вас ждём на том же месте»: Олег Митяев пригласил бардов на Грушинский фестиваль
И собака не помешала: незрячая массажистка из Самары нашла работу после огласки истории в СМИ
Самарская область представила свои лучшие практики на форуме социальных инноваций в Москве
В Самаре назвали самые дешевые и самые дорогие районы для покупки вторичного жилья
В Самарской области 1 сентября откроется новая школа на 1300 мест
В Самаре на Авроре Hyundai "повстречался" со световой опорой
АВТОВАЗ начал выпускать LADA XRAY Cross с бесступенчатой коробкой передач
В следующем году в Самаре автобусы будут покупать с кондиционерами
В Самаре нашли подрядчика для повторного ремонта фонтана в честь 30-летия Победы
В Самаре местные музыканты исполнят рок-баллады в окружении котов
В Самаре устранили провал на пешеходном переходе на Молодогвардейской
В четырех районах Самарской области запретят продажу алкоголя
Билайн представляет «Социальный пакет» для пенсионеров, студентов, многодетных родителей и людей с инвалидностью
Где можно купаться в Самаре и области 2019: список разрешенных пляжей от МЧС
В Самарской области на полигоне ТБО расправились с 18 тоннами свежих томатов из Туркменистана
В Самарской области с могил участников ВОВ соберут по горсти земли
В Самаре 20 июня стартует очередной этап распределения мест в детских садах
В Самаре прокуратура потребовала признать недействительными контракты на регулярные перевозки пассажиров
Житель Самарской области попал под статью за ловлю рыбы в местах нереста
В Самаре будут судить иностранца, который контрабандой привез из Чехии 50 тысяч евро
Интернет со скоростью 1,6 Гбит/с на смартфоне: МегаФон, Qualcomm и Nokia побили российский рекорд в коммерческой сети LTE
Определены победители конкурса региональных журналистов «Вместе в цифровое будущее»
Губернатор Самарской области встретился с потенциальными спонсорами «Крыльев Советов»