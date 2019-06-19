Самарская область представила свои лучшие практики на форуме социальных инноваций в Москве

СЕГОДНЯ 16:55 2019-06-19T17:00:22+03:00

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Делегация Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым приняла участие в третьем Форуме социальных инноваций регионов, который открылся в среду, 19 июня, в Москве на площадке ВДНХ. Темой этого форума стала роль нацпроектов в прорывном инновационном развитии соцсферы.

Отметим, что Самарская область является одним из 6 регионов-лидеров в сфере реализации соцпроектов на условиях государственно-частного партнерства. Так, за минувший год благодаря ГЧП в Самаре были введены ПЭТ-центр ядерной медицины и диализный центр, в которые были вложены несколько сотен миллионов частных инвестиций. Всего же в регионе планируется реализовать 81 проект с использованием механизма ГЧП.

Также в ходе форума глава самарской делегации рассказал о роли нацпроектов в повышении качества жизни населения. Это прежде всего здоровье каждого человека. В этом направлении в регионе ведется следующая работа: создание в Тольятти и Сызрани новых сосудистых центров, внедрение скринингов выявления жизнеугрожающих состояний, строительство в Автограде нового онкологического центра и создание в 12 центров первичной амбулаторной онкологической помощи.

- На площадках этого форума вырабатываются оптимальные, эффективные решения развития социальной сферы в разных направлениях: образование, здравоохранение, соцзащита, физкультура, спорт и другие. И многие идеи и практики, которые здесь звучали и звучат я взял на вооружение для реализации в Самарской области. Сегодня на форуме мы об этом говорили. Можно потратить много времени на то, чтобы изобретать велосипед. Но в чем смысл? Мы потратим неэффективно ресурсы, время, деньги народные… Нужно брать хорошие практики и их активно внедрять, - отметил Дмитрий Азаров.

Добавим, что лучшие соцпрактики Самарской области и других регионов будут в течение трех дней представлены в выставочном зале форума. Проекты 63 региона разместятся в секциях: «Моя работа», «Здравоохранение», «Парк Долголетия» и «Город образования».

ИСТОЧНИК KP.RU