2019-06-19T17:00:22+03:00
Общество

Самарская область представила свои лучшие практики на форуме социальных инноваций в Москве

Проекты 63 региона разместились в секциях «Моя работа», «Здравоохранение», «Парк Долголетия» и «Город образования»
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
Изменить размер текста:

Делегация Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым приняла участие в третьем Форуме социальных инноваций регионов, который открылся в среду, 19 июня, в Москве на площадке ВДНХ. Темой этого форума стала роль нацпроектов в прорывном инновационном развитии соцсферы.

Отметим, что Самарская область является одним из 6 регионов-лидеров в сфере реализации соцпроектов на условиях государственно-частного партнерства. Так, за минувший год благодаря ГЧП в Самаре были введены ПЭТ-центр ядерной медицины и диализный центр, в которые были вложены несколько сотен миллионов частных инвестиций. Всего же в регионе планируется реализовать 81 проект с использованием механизма ГЧП.

Также в ходе форума глава самарской делегации рассказал о роли нацпроектов в повышении качества жизни населения. Это прежде всего здоровье каждого человека. В этом направлении в регионе ведется следующая работа: создание в Тольятти и Сызрани новых сосудистых центров, внедрение скринингов выявления жизнеугрожающих состояний, строительство в Автограде нового онкологического центра и создание в 12 центров первичной амбулаторной онкологической помощи.

- На площадках этого форума вырабатываются оптимальные, эффективные решения развития социальной сферы в разных направлениях: образование, здравоохранение, соцзащита, физкультура, спорт и другие. И многие идеи и практики, которые здесь звучали и звучат я взял на вооружение для реализации в Самарской области. Сегодня на форуме мы об этом говорили. Можно потратить много времени на то, чтобы изобретать велосипед. Но в чем смысл? Мы потратим неэффективно ресурсы, время, деньги народные… Нужно брать хорошие практики и их активно внедрять, - отметил Дмитрий Азаров.

Добавим, что лучшие соцпрактики Самарской области и других регионов будут в течение трех дней представлены в выставочном зале форума. Проекты 63 региона разместятся в секциях: «Моя работа», «Здравоохранение», «Парк Долголетия» и «Город образования».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Мы вас ждём на том же месте»: Олег Митяев пригласил бардов на Грушинский фестиваль
И собака не помешала: незрячая массажистка из Самары нашла работу после огласки истории в СМИ
Мини-футбольное «Динамо Самара» покинули два игрока
В Самаре назвали самые дешевые и самые дорогие районы для покупки вторичного жилья
В Самарской области 1 сентября откроется новая школа на 1300 мест
В Самаре на Авроре Hyundai "повстречался" со световой опорой
АВТОВАЗ начал выпускать LADA XRAY Cross с бесступенчатой коробкой передач
В следующем году в Самаре автобусы будут покупать с кондиционерами
В Самаре нашли подрядчика для повторного ремонта фонтана в честь 30-летия Победы
В Самаре местные музыканты исполнят рок-баллады в окружении котов
В Самаре устранили провал на пешеходном переходе на Молодогвардейской
В четырех районах Самарской области запретят продажу алкоголя
Билайн представляет «Социальный пакет» для пенсионеров, студентов, многодетных родителей и людей с инвалидностью
Где можно купаться в Самаре и области 2019: список разрешенных пляжей от МЧС
В Самарской области на полигоне ТБО расправились с 18 тоннами свежих томатов из Туркменистана
В Самарской области с могил участников ВОВ соберут по горсти земли
В Самаре 20 июня стартует очередной этап распределения мест в детских садах
В Самаре прокуратура потребовала признать недействительными контракты на регулярные перевозки пассажиров
Житель Самарской области попал под статью за ловлю рыбы в местах нереста
В Самаре будут судить иностранца, который контрабандой привез из Чехии 50 тысяч евро
Интернет со скоростью 1,6 Гбит/с на смартфоне: МегаФон, Qualcomm и Nokia побили российский рекорд в коммерческой сети LTE
Определены победители конкурса региональных журналистов «Вместе в цифровое будущее»
Губернатор Самарской области встретился с потенциальными спонсорами «Крыльев Советов»