«Мы вас ждём на том же месте»: Олег Митяев пригласил бардов на Грушинский фестиваль

СЕГОДНЯ 18:52 2019-06-19T18:52:42+03:00

Фестиваль, как заверяют организаторы, пройдёт несмотря ни на что

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В этом году Грушинский фестиваль как обычно пройдет в первые выходные июля. Организаторы обещают: праздник авторской песни состоится, что бы ни происходило внутри клуба. Напомним, ранее появилась информация, что Грушинского не будет. Однако в разговоре с журналистом «Комсомольской правды» - Самара» представители фестиваля опровергли слухи.

На Грушинской поляне ждут всех любителей авторской песни. Их пригласил даже известный бард Олег Митяев.

— Дорогие друзья, скоро Грушинский фестиваль, мы вас ждем на том же месте в то же время, — сказал Митяев в видеообращении. — Ждём на Мастрюковских озерах 5,6,7 июля с новыми песнями, новыми гостями и старыми друзьями. Приезжайте!

Грушинский фестиваль 2019 в Самаре соберет любителей авторской песни в 46-й раз. Для тех, кто приедет на Мастрюковские озера на автомобиле, есть платная парковка на 3000 мест, цена — 1000 рублей вне зависимости от времени стоянки. До фестивальной поляны также можно доехать на электричке и автобусе. В дни проведения Грушинского фестиваля запускают дополнительные рейсы общественного транспорта из Самары и Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU