В мэрии Самары заверили, что пассажирским перевозкам в городе срыв не грозит

СЕГОДНЯ 08:27 2019-06-20T08:27:29+03:00

Чиновники пообещали сделать все, чтобы сохранить стабильность в работе общественного транспорта Фото: Архив "КП"

Общественный транспорт работает в обычном режиме, несмотря на наметившийся судебный процесс

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Администрация Самары прокомментировала ситуацию с требованием прокуратуры признать недействительными два контракта на пассажирские перевозки, которые были заключены между департаментом транспорта и компанией «СамараАвтоГаз». По словам чиновников, угрозы срыва перевозок пассажиров городским транспортом нет.

- Транспортные услуги в городе оказываются в штатном режиме. Разбирательство, инициированное областной прокуратурой, будет вестись в юридической плоскости. Сейчас департамент транспорта вырабатывает детальную мотивированную позицию, - заявили в мэрии Самары.

Как отмечают власти города, независимо от исхода судебного процесса будут приняты все необходимые меры, чтобы сохранить стабильность пассажирских перевозок и не допустить сбоев в работе общественного транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU