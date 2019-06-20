В мэрии Самары заверили, что пассажирским перевозкам в городе срыв не грозит
Администрация Самары прокомментировала ситуацию с требованием прокуратуры признать недействительными два контракта на пассажирские перевозки, которые были заключены между департаментом транспорта и компанией «СамараАвтоГаз». По словам чиновников, угрозы срыва перевозок пассажиров городским транспортом нет.
- Транспортные услуги в городе оказываются в штатном режиме. Разбирательство, инициированное областной прокуратурой, будет вестись в юридической плоскости. Сейчас департамент транспорта вырабатывает детальную мотивированную позицию, - заявили в мэрии Самары.
Как отмечают власти города, независимо от исхода судебного процесса будут приняты все необходимые меры, чтобы сохранить стабильность пассажирских перевозок и не допустить сбоев в работе общественного транспорта.
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ИСТОЧНИК KP.RU