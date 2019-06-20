В Чапаевске разбойник с ножом ворвался в квартиру пенсионерки и ограбил женщину-почтальона

СЕГОДНЯ 09:06 2019-06-20T09:09:02+03:00

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Недавно в Чапаевске произошло разбойное нападение на 62-летнего почтальона. Неизвестный преступник под угрозой ножа отобрал у женщины сумку с деньгами (3900 рублей), бланками на получение пенсий, сотовым телефоном и документами.

- Нападение произошло около 11 часов в квартире на улице Силикатной, куда почтальон пришла для выдачи пенсии пожилой женщине. Мужчина проник в квартиру вслед за почтальоном и, угрожая ножом, выдернул из ее рук сумку, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Найти разбойника удалось в близлежащем дачном массиве. Мужчина, заметив полицейских на патрульном автомобиле, попытался скрыться, но после непродолжительного преследования все-таки был задержан. Злоумышленником оказался 25-летний уроженец города Реж Свердловской области, который ранее неоднократно был судим. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище". Сейчас парень находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU