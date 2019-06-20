В Самарской области мужчина при возведении забора «случайно» отхватил 600 кв.м соседского участка

СЕГОДНЯ 09:26 2019-06-20T09:26:34+03:00

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В Жигулевске судебные приставы заставили местного жителя освободить чужой земельный участок площадью 600 квадратных метров. Мужчина захватил территорию соседей при возведении забора.

- Суд обязал жителя Жигулевска освободить незаконно занятые квадратные метры. Приставы предупредили его, что ему может грозить штраф в 2,5 тысяч рублей и 5 тысяч рублей исполнительского сбора за неисполнение требований. Однако мужчина добровольно так и не убрал забор, - сообщили в УФССП по Самарской области.

Приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора и составили протокол по статье «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера». Суд назначил мужчине штраф в 1 тысячу рублей. Только после этого должник перенес забор и освободил соседский участок.

ИСТОЧНИК KP.RU