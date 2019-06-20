2019-06-20T09:28:38+03:00
Спорт

Экс-защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин подписал контракт со столичным «Торпедо»

Футболист родился в Самаре, где начал свою профессиональную карьеру
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Божин – воспитанник самарского футбола, он выступал за «Крылья Советов» с 2011 по 2017 год.Божин – воспитанник самарского футбола, он выступал за «Крылья Советов» с 2011 по 2017 год.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Самарец, бывший защитник «Крыльев Советов», «Сызрани-2003» и тольяттинской «Лады» Сергей Божин подписал контракт со столичным «Торпедо», которое со следующего сезона будет выступать в ФНЛ. Контракт Божина с «автозаводцами» рассчитан на один год, сообщает пресс-служба «Торпедо».

Напомним, Божин – воспитанник самарского футбола, он выступал за «Крылья Советов» с 2011 по 2017 год. За это время защитник сыграл за основную команду 35 матчей и отметился одним забитым мячом. После расставания с «КС» Сергей Божин играл за «Ладу», «Сызрань-2003» и воронежский «Факел».

ИСТОЧНИК KP.RU

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