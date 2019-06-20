2019-06-20T09:43:55+03:00
Общество

В Самаре 20 июня стартует новый этап гидравлических испытаний теплосетей

Жителям нескольких улиц придется в течение двух недель посидеть без горячей воды
Анастасия ФИЛАТОВА
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Горожан просят потерпеть лишения и с пониманием отнестись к проводимым работамГорожан просят потерпеть лишения и с пониманием отнестись к проводимым работамФото: Архив "КП"
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В четверг, 20 июня, в Самаре начнется очередной этап гидравлических испытаний теплосетей. На этот раз проверка затронет сети от Безымянской ТЭЦ и 2-й тепломагистрали Самарской ТЭЦ. В связи с этим в течение двух недель жители части домов в Кировском районе останутся без горячей воды.

- С 20 июня по 3 июля будет приостановлено горячее водоснабжение в пределах улиц: Кирова, Теннисной, Физкультурной, Дальневосточной, Алма-Атинской, Олимпийской, Черемшанской, Георгия Ратнера, XXII Партсъезда, Победы, Промышленности, Заводского Шоссе и Красных Коммунаров, - сообщили в пресс-службе самарского филиала компании «Т Плюс».

Отметим, что в ходе опрессовок теплотрассы будут испытывать повышенным давлением теплоносителя, поэтому горожан просят не находиться рядом с трубами надземной прокладки и с тепловыми камерами. Также не стоит оставлять там свои автомобили. В случае обнаружения повреждений самарцев просят сообщать об этом по телефону горячей линии Предприятия тепловых сетей: 279-65-00 или в круглосуточную приемную.

ИСТОЧНИК KP.RU

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