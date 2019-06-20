Исполнительный директор по оперативному управлению ГК «АКОМ» завоевала звание «Женщина-лидерXXI века»

СЕГОДНЯ 09:49 2019-06-20T09:56:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Общероссийская «Ассамблея женщин-руководителей» объявила об итогах ежегодного федерального конкурса «Женщина-лидер ХХI века». Победителем в номинации «Женщина-руководитель 2018 года» стала исполнительный директор по оперативному управлению ГК «АКОМ» М.В. Синицына.

Ранее Мария Вячеславовна стала победительницей регионального этапа конкурса, после чего Союз «Торгово-промышленной палаты Самарской области» рекомендовал ее к участию на всероссийском уровне. В результате топ-менеджер компании «АКОМ» одержала уверенную победу, была награждена дипломом и именной медалью. Как отмечается на сайте Ассамблеи «Мария Вячеславовна Синицына - исполнительный директор по оперативному управлению ГК «АКОМ» - безусловно, лучшая из лучших среди всех наших Победителей. Под ее руководством коллективу удается эффективно решать поставленные задачи по анализу хозяйственной деятельности компании, совершенствованию методов управления предприятием, способствующих оптимизации товарооборота и денежных потоков, повышению рентабельности и других аспектов, направленных на обеспечение экономической стабильности».

Целью конкурса является повышение роли женщины-лидера в обществе и государстве, распространение опыта эффективного руководства в масштабах страны, содействие развитию социально-экономического партнерства бизнеса, власти и общества.

Поздравляем Марию Вячеславовну с заслуженной наградой и желаем дальнейших успехов!

ИСТОЧНИК KP.RU