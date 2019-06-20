Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров не исключил, что может продолжить карьеру в «Крыльях Советов»

СЕГОДНЯ 09:49 2019-06-20T09:49:53+03:00

У футболиста есть несколько вариантов, все решится в ближайшие дни

Изменить размер текста: A A

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров не исключил, что в это межсезонье может перейти в самарские «Крылья Советов». Об этом он рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу». Кроме зелено-бело-синих у защитника есть еще несколько вариантов, в том числе дебютант РПЛ «Сочи».

- У меня много вариантов. И эти два тоже есть. Надеюсь, что [приму решение] в ближайшее время. Два-три дня. Как пойдут переговоры, - сказал Дмитрий Комбаров.

Напомним, 32-летний защитник расторг контракт со «Спартаком» по обоюдному согласию сторон. Сейчас он находится в статусе свободного агента. Вместе с Комбаровым стан красно-белых покинул Денис Глушаков, которого СМИ тоже сватали в «Крылья».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трансферы ФК Крылья Советов (лето 2019): кто войдет в новый состав самарского клуба

Самарцы вышли из отпуска и готовятся к новому сезону. Публикуем список трансферов ФК Крылья Советов (лето 2019) (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU