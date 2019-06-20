2019-06-20T10:51:58+03:00
Происшествия

В Самарской области накрыли молельную комнату радикальных исламистов

Лидером религиозной группы оказался 52-летний выходец из среднеазиатской республики
Анастасия ФИЛАТОВА
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Молельную комнату и религиозную группу выявили сотрудники ФСБМолельную комнату и религиозную группу выявили сотрудники ФСБФото: Архив "КП"
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В Самарской области силовики накрыли молельную комнату, которую регулярно посещали сторонники радикального ислама. Находилась она в нежилом помещении в селе Ивашеевка Сызранского района. При этом ни министерство юстиции РФ, ни региональное духовное управление мусульман Самарской области о действии религиозной группы уведомлены не были.

- При обследовании в молельной комнате были выявлены 15 иностранцев. Известно, что члены религиозной группы поддерживали устойчивые контакты со сторонниками джамаата «Красный пахарь», являющимися приверженцами салафизма, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

По данным силовиков, лидером группы выступил 52-летний уроженец одной из среднеазиатских республик. В июне материалы в отношении него были направлены в прокуратуру региона для проведения проверки. В итоге деятельность молельной комнаты и религиозной группы была прекращена.

Напомним, что в этом селе в 2016 году убили заместителя начальники штаба УВД Самарской области Андрея Гошта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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