В Самарской области накрыли молельную комнату радикальных исламистов
В Самарской области силовики накрыли молельную комнату, которую регулярно посещали сторонники радикального ислама. Находилась она в нежилом помещении в селе Ивашеевка Сызранского района. При этом ни министерство юстиции РФ, ни региональное духовное управление мусульман Самарской области о действии религиозной группы уведомлены не были.
- При обследовании в молельной комнате были выявлены 15 иностранцев. Известно, что члены религиозной группы поддерживали устойчивые контакты со сторонниками джамаата «Красный пахарь», являющимися приверженцами салафизма, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе УФСБ по Самарской области.
По данным силовиков, лидером группы выступил 52-летний уроженец одной из среднеазиатских республик. В июне материалы в отношении него были направлены в прокуратуру региона для проведения проверки. В итоге деятельность молельной комнаты и религиозной группы была прекращена.
Напомним, что в этом селе в 2016 году убили заместителя начальники штаба УВД Самарской области Андрея Гошта.
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ИСТОЧНИК KP.RU