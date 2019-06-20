В Самарской области накрыли молельную комнату радикальных исламистов

СЕГОДНЯ 09:59 2019-06-20T10:51:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области силовики накрыли молельную комнату, которую регулярно посещали сторонники радикального ислама. Находилась она в нежилом помещении в селе Ивашеевка Сызранского района. При этом ни министерство юстиции РФ, ни региональное духовное управление мусульман Самарской области о действии религиозной группы уведомлены не были.

- При обследовании в молельной комнате были выявлены 15 иностранцев. Известно, что члены религиозной группы поддерживали устойчивые контакты со сторонниками джамаата «Красный пахарь», являющимися приверженцами салафизма, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

По данным силовиков, лидером группы выступил 52-летний уроженец одной из среднеазиатских республик. В июне материалы в отношении него были направлены в прокуратуру региона для проведения проверки. В итоге деятельность молельной комнаты и религиозной группы была прекращена.

Напомним, что в этом селе в 2016 году убили заместителя начальники штаба УВД Самарской области Андрея Гошта.

ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!

"Наши клещи были безвредными" - как в нашу область пришел клещевой энцефалит, откуда на юге Самарской области взялись ядовитые пауки-"Черные вдовы" и какие насекомые живут в наших квартирах 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Свидетель расправы над семьей полицейского под Сызранью: "Я знаю, как убийцы попали в дом Гошта"

Корреспонденты "Комсомольской правды" нашли человека, который увидел место трагедии до приезда следователей [эксклюзив "КП", видео] (подробности)

Полиция обещает 3 млн рублей за информацию об убийцах семьи полковника Андрея Гошта

Информацию, способствующую задержанию убийц, можно сообщить по телефону 8 (846) 278-13-40. Конфиденциальность полицией гарантируется. (подробности)

«Боюсь за дочку»: родные убитой под Сызранью семьи полковника Гошта спустя два года не верят, что посадили настоящих преступников

«Комсомолка» узнала, как сейчас живут близкие погибших (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU