2019-06-20T10:00:40+03:00
Общество

«АКОМ» начинает сотрудничество с компанией «Eternity Technologies»

Группа компаний «АКОМ» продолжает реализацию проекта по производству промышленных аккумуляторов, предназначенных для объектов энергетики, нефтегазового и телекоммуникационного сектора
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Партнером отечественного производителя станет один из лидеров рынка аккумуляторных батарей - компания «Eternity Technologies» (ОАЭ). Соглашение о сотрудничестве было достигнуто 18 июня в Тольятти.

В ходе визита в Самарскую область собственник «Eternity Technologies» Сурендер Кандахари и исполнительный директор компании Марк Стивенсон посетили производственную площадку АО «АКОМ» в Жигулевске. Завод в течение семи лет неизменно занимает лидирующие позиции в РФ по производству аккумуляторных батарей и их реализации, как на отечественном, так и экспортном рынке. Именно успешный опыт производства инновационных АКБ для различных видов транспорта, стал основой для нового масштабного проекта – «АКОМ-Индастриал», нацеленного на импортозамещение. Делегация «Eternity Technologies» побывала на территории «АКОМ-Индастриал» в Тольятти, где в настоящее время идут технологические работы по перепланировке производственных помещений для производства индустриальных аккумуляторов.

Кроме того, в администрации Тольятти состоялась встреча зарубежных гостей и президента ГК «АКОМ» Н.М.Игнатьева с руководством города и области. Заместитель городского главы по финансам, экономике и развитию А.Ю. Бузинный рассказал о преимуществах развития бизнеса на территории Тольятти и подчеркнул, что город заинтересован в наращивании промышленного потенциала и появлении современных производств. Министр промышленности и торговли Самарской области М.Н. Жданов подтвердил, что стратегия развития региона предполагает дальнейшее развитие автомобильного кластера, и расширение производства аккумуляторов будет логичным продолжением этого процесса. В свою очередь руководство компании «Eternity Technologies» заверило собравшихся в своей заинтересованности в долгосрочном сотрудничестве. Компания является мировым технологическим лидером и лидером в сфере ноу-хау, имеет 8 совместных предприятий по всему миру: в Великобритании, Германии, Испании, США, Сингапуре, Индии, Южной Африке и Южной Америке. Но в России нет ни одного производителя промышленных аккумуляторов с локализованным производством, поэтому рынок оценивается как очень перспективный. Президент ГК «АКОМ» Н.М. Игнатьев отметил, что уже сейчас можно говорить о таких крупных потенциальных потребителях, как РЖД, метрополитен, «Ростелеком», «Росэнергоатом».

Итогом визита «Eternity Technologies» стала договоренность о сотрудничестве с Группой компаний «АКОМ» и согласование основных параметров совместного проекта по производству промышленных аккумуляторов. Обозначено три фазы развития данного проекта: организация производства и трансфер технологии, затем поэтапное развитие до полного цикла, и, наконец, масштабирование производства с учетом потребностей рынка.

Достигнув лидерства на рынке стартерных АКБ, ГК «АКОМ» стремится к освоению новых технологий в новом сегменте отрасли, ориентированном на производство индустриальных аккумуляторов. Это стратегически важный шаг к достижению главной цели компании – статуса глобального игрока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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