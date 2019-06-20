До юбилейного веломарафона «Самарская Лука» осталось три дня

СЕГОДНЯ 10:04 2019-06-20T10:15:29+03:00

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В воскресенье, 23 июня в Cамаре стартует XV веломарафон «Самарская Лука». Проводит его спортивно-туристический клуб «ВелоСамара».

В этом году один из старейших кросс-кантрийных марафонов России, впервые проводится на левом берегу Волги и стартует с территории учебно-спортивной базы «Чайка».

На старт выйдут около двухсот спортсменов. В гонке примут участие не только самарские гонщики, но и элита кросс-кантри со всей страны. Дистанции две - 33 и 66 км.

Зарегистрироваться участники могут онлайн на странице msl.velosamara.ru или в день старта 23 июня при наличии спортивной страховки на стартовой поляне УСЦ «Чайка» (пос. Управленческий). Начало регистрации в 9.00, старт соревнований в 11.00. Подробности здесь.

Фото: Спортивно-туристический клуб «ВелоСамара»

Справка КП: Первый веломарафон состоялся в 2004 году. Тогда в нем участвовали всего 36 участников. С 2008 года партнером клуба в проведении марафона стал Национальный парк «Самарская Лука». С каждым годом желающих принять участие в данном празднике становится все больше, число участников и зрителей к 2012 возросло до 300 человек. С 2013 этот веломарафон стал этапом Кубка веломарафонов России.

В связи с проведением соревнований 23 июня будет перекрыто движение с 9.00 до 17.00 по «Дороге любви».

ИСТОЧНИК KP.RU