2019-06-20T10:29:33+03:00
Общество

Онлайн ничего не продаем: организаторы Грушинского фестиваля предупредили самарцев о мошенниках

Злоумышленники пытаются заработать на любителях бардовской песни
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Грушинский фестиваль пройдет с 4 по 7 июля на Мастрюковских озера в Самарской области.Грушинский фестиваль пройдет с 4 по 7 июля на Мастрюковских озера в Самарской области.Фото: "КП" Архив
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Организаторы Грушинского фестиваля, который проходит на территории Самарской области, предупредили любителей авторской песни о мошенниках. В официальной группе «Груши» появилось сообщение, что злоумышленники обманывают людей, продавая, видимо, билеты на фестиваль или что-то еще, связанное с Грушинским, через интернет.

- Друзья, активизировались мошенники! На Грушинский фестиваль онлайн не продается ничего, - говорится в сообщении в группе фестиваля Вконтакте.

Напомним, Грушинский фестиваль пройдет с 4 по 7 июля на Мастрюковских озера в Самарской области. Кто выступит на «Груше» в этом году, читайте на сайте kp.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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