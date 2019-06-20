Дружная парочка: в Самаре двое слонов устроили променад по парковке на Южном шоссе

СЕГОДНЯ 10:24 2019-06-20T10:25:11+03:00

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Вечером в среду, 19 июня, жители Куйбышевского района стали свидетелями необычной, но очень умилительной картины. Там на парковке перед торговым центром «Амбар» вышли на прогулку двое слонов.

- Вот такие у нас необычные гости в Куйбышевском районе. Они гуляли, не отходя далеко друг от друга. При этом один из слонов постоянно держался хоботом за хвост своего товарища, - поделились в соцсетях горожане.

Некоторые комментаторы предположили, что животные сбежали, но их быстро заверили, что это сотрудники цирка, который приехал в Самару с шоу слонов, вывели их на прогулку. Отметим, что купол цирка расположился на парковке «Амбара». Премьера шоу состоится в пятницу, 21 июня.

Слоны устроили прогулку по территории возле торгового центра "Амбар"Фото: Twitter.com

ИСТОЧНИК KP.RU