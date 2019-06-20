2019-06-20T10:37:58+03:00
Общество

В Самарской области из-за Сабантуя запретят продажу алкоголя

Ограничения введут в Камышлинском районе
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Запрет на продажу алкоголя будет действовать вечером 28 июняЗапрет на продажу алкоголя будет действовать вечером 28 июняФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В следующие выходные в селе Камышла Камышлинского района пройдет празднование Х всероссийского сельского Сабантуя. В связи с этим там временно ограничат розничную продажу алкогольной продукции.

- Запрет на продажу спиртных напитков в селе Камышла будет введен 28 июня с 18:00 до 23:00, - говорится в распоряжении правительства Самарской области.

Отметим, что сам праздник пройдет утром 29 июня. В этот день гостей мероприятия ждет насыщенная развлекательная программа. В частности, там пройдет концерт с участием творческих коллективов из Татарстана, Башкирии и Самарской области; конные скачки; спортивные состязания; традиционная борьба «Кэрэш»; аттракционы и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Встали на колени и молят о помощи: торговцы с рынка на Аэродромной записали видеообращение к президенту
Дружная парочка: в Самаре двое слонов устроили променад по парковке на Южном шоссе
В Самаре нашлась пропавшая в апреле 14-летняя девочка, она писала об "алкоголизме" и пряталась у подруги
Онлайн ничего не продаем: организаторы Грушинского фестиваля предупредили самарцев о мошенниках
До юбилейного веломарафона «Самарская Лука» осталось три дня
«АКОМ» начинает сотрудничество с компанией «Eternity Technologies»
В Самарской области накрыли молельную комнату радикальных исламистов
Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров не исключил, что может продолжить карьеру в «Крыльях Советов»
Исполнительный директор по оперативному управлению ГК «АКОМ» завоевала звание «Женщина-лидерXXI века»
В Самаре 20 июня стартует новый этап гидравлических испытаний теплосетей
Экс-защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин подписал контракт со столичным «Торпедо»
В Самарской области мужчина при возведении забора «случайно» отхватил 600 кв.м соседского участка
В Чапаевске разбойник с ножом ворвался в квартиру пенсионерки и ограбил женщину-почтальона
Два ДТП за полчаса: в Самаре на Победе один КамАЗ врезался в маршрутку, а второй — в легковушку
В мэрии Самары заверили, что пассажирским перевозкам в городе срыв не грозит
Четверо нападающих ХК «Лады» перешли в ЦСК ВВС
В Тольятти ищут очкарика в медицинской маске, который ограбил магазин на Ворошилова
Неблагоприятная обстановка: в Тольятти ухудшится воздух
Пройдёт от Волжского шоссе: в Самаре построят новую дорогу
В Самарской области офицер Минобороны рассказал журналисту гостайну
«Мы вас ждём на том же месте»: Олег Митяев пригласил бардов на Грушинский фестиваль
И собака не помешала: незрячая массажистка из Самары нашла работу после огласки истории в СМИ
Самарская область представила свои лучшие практики на форуме социальных инноваций в Москве
Мини-футбольное «Динамо Самара» покинули два игрока