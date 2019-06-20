В Самарской области из-за Сабантуя запретят продажу алкоголя

СЕГОДНЯ 10:37 2019-06-20T10:37:58+03:00

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В следующие выходные в селе Камышла Камышлинского района пройдет празднование Х всероссийского сельского Сабантуя. В связи с этим там временно ограничат розничную продажу алкогольной продукции.

- Запрет на продажу спиртных напитков в селе Камышла будет введен 28 июня с 18:00 до 23:00, - говорится в распоряжении правительства Самарской области.

Отметим, что сам праздник пройдет утром 29 июня. В этот день гостей мероприятия ждет насыщенная развлекательная программа. В частности, там пройдет концерт с участием творческих коллективов из Татарстана, Башкирии и Самарской области; конные скачки; спортивные состязания; традиционная борьба «Кэрэш»; аттракционы и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU