2019-06-20T11:39:00+03:00
Общество

В «Новой Самаре» вместо вырубленных деревьев высадят голубые ели и горные сосны

Застройщик пообещал обустроить в микрорайоне парк
Анастасия ФИЛАТОВА
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На спил деревьев в микрорайоне "Новая Самара" наложили мораторийНа спил деревьев в микрорайоне "Новая Самара" наложили мораторийФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жителям микрорайона «Новая Самара» пообещали высадить новые деревья взамен спиленных. Застройщик выступил с инициативой обустроить там парк. Об этом стало известно в среду, 19 июня, на встрече главы города Елены Лапушкиной с жителями микрорайона.

Напомним, недавно местные жители сообщили о спиле деревьев и, обеспокоенные уменьшением зеленой зоны, записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Однако генеральный директор фирмы-застройщика Николай Коньков заявил, что в последний раз вырубка деревьев проводилась три года назад в рамках подготовки участка под строительство поликлиники и то только по порубочным билетам.

- В качестве компромисса мы можем предложить выделить в центре микрорайона участок для обустройства там парка. Кроме того, мы компенсируем вырубленные деревья высадкой новых. Вместо 6 сосен будет высажено 70 деревьев, в том числе голубые ели и горные сосны, - отметил Николай Коньков.

Между тем, Елена Лапушкина предложила еще раз проверить у застройщика все разрешительные документы. Пока на спил деревьев в микрорайоне наложили мораторий. В ближайшее время законность вырубки деревьев проверят природоохранная и городская прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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