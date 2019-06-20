2019-06-20T11:48:38+03:00
Общество

«Комсомолка» разыгрывает билеты на концерт «Ленинграда» на «Самара Арене»

У вас есть уникальный шанс выиграть билет на двух лиц. Условия простые
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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«Ленинград» выступит на «Самара Арене» 30 июня.«Ленинград» выступит на «Самара Арене» 30 июня.Фото: Архив "КП"
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30 июня группировка «Ленинград» даст оглушительный концерт на стадионе «Самара Арена». Если вы очень хотите туда попасть, но билет пока не купили, у вас есть уникальная возможность попасть на концерт бесплатно. Сайт samara.kp.ru разыгрывает три билета (каждый на два лица).

Условия конкурса очень простые. Вам нужно прислать свою фотографию, где вы на «Самара Арене» или рядом с ней. Рассказать о своих впечатлениях от посещения стадиона. И звать друзей голосовать за ваше фото.

Все подробности на сайте «КП-Самара».

Победителей мы определим 27 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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