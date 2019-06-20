Обновят от «фасада до фасада»: в Самаре стартовал ремонт улицы Стара-Загоры
В Самаре приступили к комплексному ремонту улицы Стара-Загора на участке протяженностью 1,8 км от улицы Советской Армии до улицы Ново-Вокзальной. Улицу приведут в порядок «от фасада до фасада» уже в этом году.
- Сейчас рабочие трудятся на тротуарах на отрезке от Советской Армии до XXII Партсъезда. Они укладывают плитку. Пешеходы пока могут передвигаться по одной стороне. После этого дорожники приступят к фрезерованию проезжей части и укладке нового асфальтобетона, - сообщили в мэрии Самары.
Отметим, что в рамках ремонта на улице Стара-Загора обновят не только проезжую часть и тротуары, но еще и приведут в порядок инженерные коммуникации, газоны, а также отремонтируют светофоры и дорожные знаки. По контракту ремонт улицы Стара-Загоры должен быть завершен до конца октября, но подрядчик планирует сделать это раньше — до начала сентября.
По словам директора МБУ «Дорожное хозяйство» Шамиля Халиуллова, в 2020 году обновление улицы Стара-Загоры будет продолжено, только теперь на участке от Ново-Вокзальной до Ташкентской.
ИСТОЧНИК KP.RU