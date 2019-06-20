2019-06-20T11:58:40+03:00
Общество

Обновят от «фасада до фасада»: в Самаре стартовал ремонт улицы Стара-Загоры

В этом году улицу приведут в порядок на участке от Советской Армии до Ново-Вокзальной
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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В Самаре приступили к комплексному ремонту улицы Стара-Загора на участке протяженностью 1,8 км от улицы Советской Армии до улицы Ново-Вокзальной. Улицу приведут в порядок «от фасада до фасада» уже в этом году.

- Сейчас рабочие трудятся на тротуарах на отрезке от Советской Армии до XXII Партсъезда. Они укладывают плитку. Пешеходы пока могут передвигаться по одной стороне. После этого дорожники приступят к фрезерованию проезжей части и укладке нового асфальтобетона, - сообщили в мэрии Самары.

Отметим, что в рамках ремонта на улице Стара-Загора обновят не только проезжую часть и тротуары, но еще и приведут в порядок инженерные коммуникации, газоны, а также отремонтируют светофоры и дорожные знаки. По контракту ремонт улицы Стара-Загоры должен быть завершен до конца октября, но подрядчик планирует сделать это раньше — до начала сентября.

По словам директора МБУ «Дорожное хозяйство» Шамиля Халиуллова, в 2020 году обновление улицы Стара-Загоры будет продолжено, только теперь на участке от Ново-Вокзальной до Ташкентской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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