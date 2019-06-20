2019-06-20T13:00:43+03:00
Общество

Семьям в Тольятти выплатят по 10 тысяч рублей за рождение детей в День города

Пособие будет единовременным, получить его сможет один из родителей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация ТольяттиФото: администрация Тольятти
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Администрация Тольятти решила выписать пособия семьям, в которых в День города - 20 июня - родились дети. В частности, им назначили единовременные выплаты в 10 тысяч рублей.

- Право на пособие имеет один из родителей, зарегистрированный по месту жительства на территории Тольятти, ребенок которого родился в День исторического рождения города - 20 июня 2019 года. В случае рождения двух или более детей единовременное пособие будет выплачено на каждого ребенка, - отметили в мэрии Автограда.

Выплатами пособий будет заниматься департамент социального обеспечения Тольятти. Для назначений этих выплат родителям нужно будет предоставить в ведомство или в МФЦ заявление, а также копии паспорта и свидетельство о рождении ребенка. Документы будут приниматься с 20 июня по 29 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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