Семьям в Тольятти выплатят по 10 тысяч рублей за рождение детей в День города
Администрация Тольятти решила выписать пособия семьям, в которых в День города - 20 июня - родились дети. В частности, им назначили единовременные выплаты в 10 тысяч рублей.
- Право на пособие имеет один из родителей, зарегистрированный по месту жительства на территории Тольятти, ребенок которого родился в День исторического рождения города - 20 июня 2019 года. В случае рождения двух или более детей единовременное пособие будет выплачено на каждого ребенка, - отметили в мэрии Автограда.
Выплатами пособий будет заниматься департамент социального обеспечения Тольятти. Для назначений этих выплат родителям нужно будет предоставить в ведомство или в МФЦ заявление, а также копии паспорта и свидетельство о рождении ребенка. Документы будут приниматься с 20 июня по 29 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU