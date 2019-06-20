Александр Соболев – о будущем в «Крыльях Советов»: «Хочу закрепиться в составе, играть и приносить пользу команде»

СЕГОДНЯ 13:16 2019-06-20T13:16:12+03:00

Соболев: «Первая игра с ЦСКА. В прошлом году мы тоже с ним начинали. Сразу проверим себя, потому что соперник серьезный». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев рассказал о своих планах, которые связаны с командой. Напомним, нападающий вторую часть прошлого сезона провел в аренде в красноярском «Енисее».

- Хочу закрепиться в составе, играть и приносить пользу команде. Остальное придет само, - приводит слова Соболева пресс-служба «КС». – Эмоции от возвращения в Самару только положительные. Я вернулся в свою родную команду, всех ребят был рад видеть. Уже часов с трех дня ждал, чтобы скорее началась тренировка, чтобы начать подготовку к сезону.

Кроме того, форвард «Крыльев» прокомментировал предстоящие матчи в РПЛ.

- Первая игра с ЦСКА. В прошлом году мы тоже с ними начинали. Сразу проверим себя, потому что соперник серьезный. «Арсенал» во втором туре – тоже хорошая команда. Я думаю, многое будет зависеть от первых двух игр. Хорошо, что мы начинаем чемпионат двумя домашними матчами, - отметил Соболев.

ИСТОЧНИК KP.RU