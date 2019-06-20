2019-06-20T13:16:12+03:00
Спорт

Александр Соболев – о будущем в «Крыльях Советов»: «Хочу закрепиться в составе, играть и приносить пользу команде»

Нападающий самарцев, вернувшийся из аренды в «Енисее», дал первое интервью
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Соболев: «Первая игра с ЦСКА. В прошлом году мы тоже с ним начинали. Сразу проверим себя, потому что соперник серьезный».Соболев: «Первая игра с ЦСКА. В прошлом году мы тоже с ним начинали. Сразу проверим себя, потому что соперник серьезный».Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев рассказал о своих планах, которые связаны с командой. Напомним, нападающий вторую часть прошлого сезона провел в аренде в красноярском «Енисее».

- Хочу закрепиться в составе, играть и приносить пользу команде. Остальное придет само, - приводит слова Соболева пресс-служба «КС». – Эмоции от возвращения в Самару только положительные. Я вернулся в свою родную команду, всех ребят был рад видеть. Уже часов с трех дня ждал, чтобы скорее началась тренировка, чтобы начать подготовку к сезону.

Кроме того, форвард «Крыльев» прокомментировал предстоящие матчи в РПЛ.

- Первая игра с ЦСКА. В прошлом году мы тоже с ними начинали. Сразу проверим себя, потому что соперник серьезный. «Арсенал» во втором туре – тоже хорошая команда. Я думаю, многое будет зависеть от первых двух игр. Хорошо, что мы начинаем чемпионат двумя домашними матчами, - отметил Соболев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
А как же мы? Тольяттинцы недовольны, что региональные власти ищут спонсоров для «Крыльев Советов», а не для хоккейной «Лады»
Самарцы возмутились строительством 12-этажного дома неподалеку от площади Куйбышева
В Тольятти фирму оштрафовали на 1 млн рублей за попытку подкупить полицейского
В Тольятти заплатят по 10 тыс. рублей семьям детишек, родившихся в День города
Про Грушинский фестиваль снимут фильм с участием певицы Монеточки
Самарский актер, прописанный в здании следственного управления, попросил у Путина квартиру
В Сызрани в промзоне несколько часов тушат тлеющий мусор
Семьям в Тольятти выплатят по 10 тысяч рублей за рождение детей в День города
Под Самарой на трассе произошло ДТП с участием легковушек и грузовиков
Обновят от «фасада до фасада»: в Самаре стартовал ремонт улицы Стара-Загоры
«Комсомолка» разыгрывает билеты на концерт «Ленинграда» на «Самара Арене»
В «Новой Самаре» вместо вырубленных деревьев высадят голубые ели и горные сосны
Встали на колени и молят о помощи: торговцы с рынка на Аэродромной записали видеообращение к президенту
В Самарской области из-за Сабантуя запретят продажу алкоголя
Дружная парочка: в Самаре двое слонов устроили променад по парковке на Южном шоссе
В Самаре нашлась пропавшая в апреле 14-летняя девочка, она писала об "алкоголизме" и пряталась у подруги
Онлайн ничего не продаем: организаторы Грушинского фестиваля предупредили самарцев о мошенниках